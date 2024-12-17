Госдума приняла закон о сохранении рабочего места за бойцами СВО

Депутаты Государственной Думы РФ проголосовали за сохранение рабочих мест за участниками спецоперации на весь период их военной службы. Во II и III чтениях они приняли закон, который позволит приостановить действие трудового договора бойца на весь период его военной службы.

Кроме этого, закон распространяет трудовые гарантии и на членов семей участника СВО. Принятые изменения внесут в Трудовой кодекс РФ (ТК РФ).

«В случае призыва работника на военную службу по мобилизации, направления на службу в войска Национальной гвардии РФ по мобилизации или заключения им контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска Национальной гвардии, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период службы», - сообщается в принятом документе.

Депутаты отметили, что прежде закон не предусматривал возможность сохранить рабочие места для сотрудников, которые пошли служить в армию по контракту на срок, превышающий один год. Это приводило к увольнению таких работников, также не было возможности применять к ним меры социальной поддержки.

Вместе с этим, 6 декабря президент РФ Владимир Путин поручил найти решение по трудоустройству участников специальной военной операции. Он заявил, что правительство России должно обеспечить повышение уровня трудоустройства участников СВО.