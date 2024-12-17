Спасатель поделился советами, как выбрать безопасную гирлянду

Спасатель Артур Давыденко дал советы по выбору безопасной новогодней гирлянды в интервью Life.ru. Он акцентировал внимание на том, что качественная гирлянда обязательно должна быть снабжена полным комплектом документов, включающим технический паспорт и инструкции по эксплуатации.

«Максимально безопасны для пользователей гирлянды не на лампочках накаливания, а светодиодные. Одинаково безопасны и гирлянды на батарейках, и те, которые нужно вставлять в розетку, если не нарушена целостность обмотки гирлянды», — рассказал Артур Давыденко.

По словам специалиста, лучше всего выбирать сертифицированную продукцию известных производителей, так как они обычно предлагают надежные товары с полной документацией.

Он также подчеркнул, что важно следить за целостностью изоляции проводов и состоянием розетки, чтобы избежать возможных проблем.

Специалист предостерег от покупки гирлянд у сомнительных продавцов, например, на рынках или в переходах, поскольку там велика вероятность приобрести подделку, которая может представлять настоящую опасность.

Он также напомнил, что экономии на качестве электрических приборов не должно быть, особенно, если речь идет о безопасности.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила о неврологических проблемах из-за новогодних гирлянд. По словам специалиста, несмотря на видимую безопасность, мерцающие новогодние гирлянды могут нанести вред здоровью.