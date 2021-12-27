Врач предупредила о неврологических проблемах из-за новогодних гирлянд

Мерцающие новогодние гирлянды, несмотря на свою видимую безобидность, могут таить в себе большую опасность. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова, отметив, что такие источники света способны нанести вред не только органам зрения.

«Когда мы говорим о гирляндах, важна именно непрерывность этого свечения. Особенно вредными считаются непрерывно мигающие огни. Такое длительное воздействие на органы нашего зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии. Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление. И важна, конечно, цветовая гамма. Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды. Если взгляд переводится от мигающего объекта на какие-то менее освещенные предметы, то особого воздействия не вызывает. Считается, что именно мерцание вредно», - объяснила эксперт.

Медик добавила, что безопасность гирлянд для нашего здоровья во многом определяется их качеством. Контрафактная продукция, по словам Шиловой, может спровоцировать даже ожог сетчатки глаза.

«Некачественные лампы могут причинить больше вреда нашему здоровью. Могут возникать ожоги сетчатки, если ты смотришь на такой источник света. Продукция должна быть сертифицированной, качественной по своим стандартам», - поделилась знаниями офтальмолог.

Ранее Татьяна Шилова в беседе со «Звездой» предупредила, что использование пиротехники, в том числе бенгальских огней, может привести к потере зрения.