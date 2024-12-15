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Морпехи при помощи БПЛА уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

Наши бойцы устроили засаду и разгромили боевиков.
2024-12-15 11:37:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские морские пехотинцы в лесном массиве курского приграничья уничтожили украинских националистов и их технику, а также захватили вражеские позиции. Кадры боевой работы показало Министерство обороны РФ.

На одном из участков наши бойцы при помощи дронов выследили боевиков, устроили засаду и разгромили их. Противник пытался оказать сопротивление, но безрезультативно.

В результате морпехи заняли более выгодные позиции. Кроме того, они захватили трофейное вооружение западного производства и личные вещи боевиков.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили пикап украинских боевиков в зоне специальной операции. Наши дроноводы осуществляют вылеты ежечасно.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #МО РФ #приграничье
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