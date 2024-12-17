Каракаев анонсировал создание ракет, по эффективности равных «Орешнику»

Россия близка к созданию ракет, близких по эффективности к «Орешнику». Об этом сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард», гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник». И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки широкая линейка не менее эффективных изделий», - заявил он.

Он также рассказал, что в рамках госиспытаний перспективных ракетных комплексов будут проведены пуски ракет на максимальную дальность. По словам Каракаева, это необходимая часть испытаний межконтинентальных баллистических ракет, поскольку они создаются специально, чтобы долететь до любой точки на планете.

Командующий РВСН добавил, что на данный момент шаги руководства США по снижению боевых возможностей российских ядерных сил абсолютно не эффективны. По его мнению, размещение Штатами объектов противоракетной обороны (ПРО) в Польше и ранее в Румынии не приведет ни к какому результату. Каракаев отметил, что эти противоракетные средства не способны перехватить межконтинентальную ракету, к тому же российское оружие оснащено средствами противодействия системе ПРО.

По словам командующего РВСН, «Орешник» может поразить цели в любой части Европы. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит испытания подобного вооружения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.