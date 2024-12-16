На Краснолиманском направлении специальной операции танкисты уничтожают «медузу». Наши бойцы так называют укрепления врага в Серебрянском лесничестве. Сеть траншей напоминает щупальца, которые отсекают одно за другим. В этом помогает танк Т-90 «Прорыв», который поддерживает репутацию одного из лучших в мире.

«Усовершенствованная система наводки, система прицеливания, измерения дальности. Очень грозное оружие», - говорит командир танка с позывным Сибай.

Враг редко отвечает артиллерийским огнем. Бьет в основном FPV-дронами. Причем иногда экипаж об их попаданиях узнает только после боя.

Сейчас танкисты продолжают проламывать линию обороны украинских боевиков, окопавшихся в Серебрянском лесничестве.

Ранее телеканал «Звезда» показывал, как расчет «Суперкама» помогает уничтожать украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Беспилотник не несет боевой нагрузки, но предоставляет качественное изображение со своей камеры. Пролетая на высоте около километра, можно детально изучить позиции противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.