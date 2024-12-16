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Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных действий.
2024-12-16 12:09:55
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Елизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. Ее удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений из состава группировки войск «Юг».

Кроме этого, отметили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям пяти украинских бригад. Это произошло в районе населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Курахово, Дачное, Островское.

Неприятель потерял до 345 боевиков в зоне ответственности группировки за сутки. Враг лишился двух боевых бронированных машин MaxxPro, 155-миллиметровой САУ Paladin, 152-миллиметрового орудия Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Еще удалось уничтожить украинский склад с боеприпасами, станцию РЭБ «Анклав-Н» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. 

Ранее сообщалось, что расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. По обнаруженному при помощи БПЛА противнику нанесли удар 110-килограммовыми 203-миллиметровыми снарядами. Этого оказалось достаточно, чтобы разрушить украинский опорный пункт, уничтожив боевиков и бронетехнику. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #группировка юг #елизаветовка
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