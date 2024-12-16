Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Елизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. Ее удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений из состава группировки войск «Юг».

Кроме этого, отметили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям пяти украинских бригад. Это произошло в районе населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Курахово, Дачное, Островское.

Неприятель потерял до 345 боевиков в зоне ответственности группировки за сутки. Враг лишился двух боевых бронированных машин MaxxPro, 155-миллиметровой САУ Paladin, 152-миллиметрового орудия Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Еще удалось уничтожить украинский склад с боеприпасами, станцию РЭБ «Анклав-Н» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. По обнаруженному при помощи БПЛА противнику нанесли удар 110-килограммовыми 203-миллиметровыми снарядами. Этого оказалось достаточно, чтобы разрушить украинский опорный пункт, уничтожив боевиков и бронетехнику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.