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Землю накрыла магнитная буря уровня G1

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, буря началась в 08.21 по московскому времени.
Сергей Лебедев 2024-12-17 12:22:18
© Фото: Simone Brand,t imageBROKER.com, Globallookpress

Во вторник утром Землю накрыла магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, магнитной буре присвоен класс G1 (максимальный уровень - G5). Такие возмущения являются самыми слабыми.

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», - написал Михаил Леус.

На Землю нередко обрушиваются магнитные бури. Однако в прошлом мае впервые с 2005 года были зафиксированы возмущения экстремального уровня мощности G5.

#в стране и мире #магнитная буря #синоптик #Михаил Леус #возмущение #g1
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