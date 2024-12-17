Землю накрыла магнитная буря уровня G1

Во вторник утром Землю накрыла магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, магнитной буре присвоен класс G1 (максимальный уровень - G5). Такие возмущения являются самыми слабыми.

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», - написал Михаил Леус.

На Землю нередко обрушиваются магнитные бури. Однако в прошлом мае впервые с 2005 года были зафиксированы возмущения экстремального уровня мощности G5.