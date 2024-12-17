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ВС РФ уничтожили полсотни боевиков ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

По пересохшему руслу Днепра, разделившись на небольшие группы, около 50 украинских солдат попытались достигнуть наших позиций, но это оказалось дорогой в один конец.
Виктория Косогляденко 2024-12-17 11:14:37
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили полсотни украинских боевиков во время попытки перейти Днепр. Чтобы подобраться к нашим позициям, большая группа диверсантов выбрала самый узкий участок русла. В этом месте река пересохла, поэтому противник шел по дну. Наши бойцы отслеживали действия врага, а затем в нужный момент нанесли удар. Эксклюзивные кадры провалившейся ночной вылазки украинских боевиков показала в своем репортаже наш корреспондент Виктория Косогляденко.

Русло Днепра в этом месте меньше четырех километров. По дну можно передвигаться пешком, поскольку река высохла. На том берегу не могли не знать, что наблюдение за Днепром установлено непрерывное. Украинские командиры отдавали заведомо невыполнимый приказ. Все диверсанты ликвидированы нашими бойцами.

Противнику не дают спать спокойно. Чуть что - и по врагу открывают огонь из крупнокалиберного пулемета «Утес». Воздушная разведка засекает перемещения на том берегу. В плохую погоду, в тумане, неприятель задумал перестановки на своих позициях. И наши мотострелки срывают его планы.

«Было перемещение недавно. Кто-то на берег выходил, наши видели, нам звонили. Нас предупреждали, смотрите, зачем человек выходил на берег так», - рассказывает минометчик с позывным Черный.

Но наши военнослужащие уже раскусили тактику противника. Снова точным огнем боевики отброшены назад.

Отряды врага временно затаятся, но ненадолго. Уже к вечеру возобновятся воздушные дуэли. Не бывает так, чтобы в небе над Днепром не летало ни одного беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Днепр #наш эксклюзив #СВО
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