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Пленный рассказал о приказе командира расстреливать мирное население

Дмитрий Вербицкий отметил, что мародерство - нередкое явление в рядах ВСУ. Боевики часто искали в разбитых домах продукты или что-то ценное.
2024-12-17 11:48:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Дмитрий Вербицкий сообщил о приказах своего командира не церемониться с мирным населением Курской области. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России.

«Приказ командира был, мирное население... если оно попадется, особо не церемониться, при необходимости - расстреливать, в таком плане», - признался Вербицкий.

Дмитрий Вербицкий ранее был осужден на длительный срок лишения свободы. Он отметил, что вся его рота - около 50 человек - состояла из таких же осужденных. Роту отправили в Курскую область. 

По словам пленного, в ВСУ процветало мародерство. Если была возможность, в разбитых домах и строениях боевики всегда старались найти продукты и что-нибудь ценное. 

Ранее другой пленный, Артур Пломбирус, признался, что он лично участвовал в расстреле мирных жителей в Курской области. Он также попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленные #мирное население #Расстрелы #Дмитрий Вербицкий
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