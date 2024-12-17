Пленный рассказал о приказе командира расстреливать мирное население

Пленный украинец Дмитрий Вербицкий сообщил о приказах своего командира не церемониться с мирным населением Курской области. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России.

«Приказ командира был, мирное население... если оно попадется, особо не церемониться, при необходимости - расстреливать, в таком плане», - признался Вербицкий.

Дмитрий Вербицкий ранее был осужден на длительный срок лишения свободы. Он отметил, что вся его рота - около 50 человек - состояла из таких же осужденных. Роту отправили в Курскую область.

По словам пленного, в ВСУ процветало мародерство. Если была возможность, в разбитых домах и строениях боевики всегда старались найти продукты и что-нибудь ценное.

Ранее другой пленный, Артур Пломбирус, признался, что он лично участвовал в расстреле мирных жителей в Курской области. Он также попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.