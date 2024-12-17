Боец рассказал о новой тактике ВСУ по уничтожению жителей в Шебекино

Украинские националисты продолжают наносить удары по Белгородской области, уничтожая мирных жителей. Они целенаправленно бьют по многоквартирным домам, и для этого придумали даже специальную схему, как рассказал заместитель командира 2-го батальона бригады им. Александра Невского с позывным Шрек.

«Новая тактика у ВСУ: один дрон разбивает окно, второй залетает в квартиру с зарядом взрывчатки. Происходит взрыв, возгорание. Это уничтожение мирного населения, уничтожение гражданской инфраструктуры», - объяснил он.

На улицах Шебекино оживленное движение, несмотря на то, что часть жителей уехала из города. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденные обстрелами ВСУ здания - кафе и многоквартирный дом за ним.

Также на видео попал крупный пожар в пятиэтажке. Квартира загорелась в результате попадания украинского беспилотника, рассказали местные. Они ответили на вопрос, как им удается жить в таких условиях.

«Ну, как живем - надеждой! Надеемся, что вдруг нас не возьмет», - ответила одна из жительниц.

Ранее четверо жителей Шебекино пострадали при обстреле украинских боевиков. Они получили осколочные ранения конечностей, спины и головы, а также черепно-мозговые травмы.