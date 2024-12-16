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Белоусов направил телеграмму освободившим Елизаветовку военным

Министр обороны РФ поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением от неонацистов населенного пункта.
2024-12-16 17:02:06
© Фото: Roman Naumov, Global Look Press

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военным, освободившим Елизаветовку Донецкой Народной Республики. Об этом пишет российское оборонное ведомство.

Об освобождении Елизаветовки ранее сообщило Минобороны России. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Белоусов оценил смелость и отвагу военнослужащих 57-го мотострелкового полка, которые уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей на Кураховском направлении. Глава ведомства также отметил заслуги бойцов, положивших жизни в борьбе за Родину.

В телеграмме говорится, что более 1 100 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Министр поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность в том, что они продолжат служить стране и обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Белоусов #елизаветовка
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