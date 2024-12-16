«Разгромят всех»: Дегтярев оценил потенциал российских пловцов после ЧМ в Будапеште

Проходившие с 10 по 15 декабря в Будапеште международные соревнования по водным видам спорта показали, что у нынешнего поколения российских спортсменов есть высокий потенциал. Такое заявление сделал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

«То, что (заняли на короткой воде. - Прим. ред.) второе место - незапланированно. К этому чемпионату мы толком не подготовились», - отметил политик.

Дегтярев выразил уверенность, что медалей могло быть больше, если бы это были Олимпийские игры. Он добавил, что эти же спортсмены поедут на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре.

«Эта сборная будет участвовать во всех соревнованиях, наращивать мощь и подойдет к следующему крупному старту, всех разгромит», - заключил министр спорта РФ.

Напомним, что всего на проходивших в Будапеште соревнованиях по плаванию на короткой воде российские спортсмены выиграли десять медалей, шесть из которых - золотые.