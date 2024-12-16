МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Разгромят всех»: Дегтярев оценил потенциал российских пловцов после ЧМ в Будапеште

По словам министра спорта РФ, спортсмены примут участие в соревнованиях в Сингапуре в 2025 году.
Глеб Владовский 2024-12-16 18:54:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК Звезда

Проходившие с 10 по 15 декабря в Будапеште международные соревнования по водным видам спорта показали, что у нынешнего поколения российских спортсменов есть высокий потенциал. Такое заявление сделал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

«То, что (заняли на короткой воде. - Прим. ред.) второе место - незапланированно. К этому чемпионату мы толком не подготовились», - отметил политик.

Дегтярев выразил уверенность, что медалей могло быть больше, если бы это были Олимпийские игры. Он добавил, что эти же спортсмены поедут на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре.

«Эта сборная будет участвовать во всех соревнованиях, наращивать мощь и подойдет к следующему крупному старту, всех разгромит», - заключил министр спорта РФ.

Напомним, что всего на проходивших в Будапеште соревнованиях по плаванию на короткой воде российские спортсмены выиграли десять медалей, шесть из которых - золотые.

#наш эксклюзив #михаил дегтярев #Российские спортсмены #призеры #пловцы #международные соревнования #водные виды спорта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 