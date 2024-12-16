Сбившая мальчика на тротуаре в Новой Москве женщина признала свою вину

Находившаяся за рулем автомобиля женщина, которая сбила ребенка с его няней на территории Новой Москвы, полностью признала свою вину.

Как сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве, водителю автомобиля предъявили обвинения, проведя необходимые следственные действия.

«С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме», - уточнила пресс-служба СК РФ.

Также в столичном главке СК уточнили, что следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, дорожная авария произошла в субботу, 14 декабря, когда находящаяся в алкогольном опьянении женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар. В этот момент там находился мальчик 2015 года рождения и его няня. Ребенок от полученных травм скончался в одной из больниц Москвы, сопровождавшая его няня продолжает лечение.

Следователи осмотрели место происшествия и записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей. В настоящее время они ходатайствуют об аресте обвиняемой по уголовному делу.