В Москве водитель сбила няню с ребенком, мальчик скончался в больнице

В Москве водитель автомобиля сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных травм он скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете.

«От полученных повреждений ребенок скончался в одной из столичных больниц», — следует из сообщения.

По данным СК, она была в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар.

СК возбудил уголовное дело, специалисты осматривают территорию, изымают записи камер, допрашивают свидетелей. Водителя задержали и в ближайшее время доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.