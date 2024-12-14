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В Москве водитель сбила няню с ребенком, мальчик скончался в больнице

По данным следствия, женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 17:03:08
© Фото: moscowproc, Telegram

В Москве водитель автомобиля сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных травм он скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете.

«От полученных повреждений ребенок скончался в одной из столичных больниц», — следует из сообщения.

По данным СК, она была в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар.

СК возбудил уголовное дело, специалисты осматривают территорию, изымают записи камер, допрашивают свидетелей. Водителя задержали и в ближайшее время доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.

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