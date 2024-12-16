Из России в КНДР отправился первый после пандемии пассажирский поезд

Сегодня после продолжительного перерыва возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР. В понедельник со станции Хасан в Приморском крае отправился первый состав, следующий до Тумангана.

Пассажирский поезд будет ходить три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Позже планируется возобновить курсирование составов №651/652 Уссурийск - Туманган.

Напомним, движение поездов между РФ и КНДР приостановили в 2020 году. Причиной этого стала пандемия коронавируса.

Ранее стало известно, что в КНДР начали строить туристическую зону для приема россиян. Она расположится на площади 2,8 квадратных километра и будет включать в себя сеть гостиниц, магазинов и четырехкилометровый пляж. Работать Вонсан-Кальмаская турзона начнет в ближайшие годы.

А в начале года в КНДР прибыла первая за четыре года группа российских туристов. Они осмотрели достопримечательности и посетили горнолыжный курорт «Масикрен».