Сегодня в Государственную думу Российской Федерации внесут законопроект, предполагающий введение специальных рублевых счетов для гонораров иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, рассмотрение документа в первом чтении может начаться уже на следующей неделе.

Согласно законопроекту, открытие спецсчета станет обязательным. Если иноагент этого не сделает самостоятельно, то этим вопросом должен будет озадачиться тот, кто перечисляет вознаграждение.

При этом распоряжаться деньгами со специального счета можно будет только после отмены статуса иностранного агента.

«По решению суда возможно зачисление средств в бюджет», - добавил Вячеслав Володин.

Напомним, на днях Государственная дума приняла законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей в средствах массовой информации, Интернете, кинофильмах и рекламе. За нарушения будут штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Одобренный документ вносит дополнения в шесть действующих федеральных законов, в том числе о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.