В ДНР сообщили об обстрелах по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

Украинские боевики совершили артиллерийский удар по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Противник ударил по Куйбышевскому району в Донецку в 00:05. Центрально-Городской район Горловки и населенный район Архангельское Ясиноватского района попали под обстрел в 04:50 и 05:20 по местному времени. Всего ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

«Н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Н.п. Нелеповка - Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм. Н.п. Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - сообщили в СЦКК.

Ранее в Минздраве России сообщили о попадании под обстрел машины скорой помощи в Горловке. Врачи выехали на помощь раненым во время одного удара, когда ВСУ вновь открыли огонь, ранения получила фельдшер бригады.