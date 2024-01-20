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Фельдшер скорой получила серьезные ранения при обстреле ВСУ Горловки

Это не первый случай, когда машина скорой помощи попадает под обстрел со стороны украинских боевиков.
Алина Луговая 2024-01-20 18:49:01
© Фото: Минздрав России, Telegram

В Горловке под обстрел ВСУ попала машина скорой помощи. Об этом сообщили в Минздраве России.

Отмечается, что медики выехали на вызов, чтобы помочь пострадавшим при обстреле Горловки со стороны ВСУ. По дороге бригада скорой попала под второй обстрел.

«Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму - повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда», - следует из сообщения.

В Минздраве подчеркнули, что это уже не первый случай, когда врачи скорой помощи становятся мишенью для украинских боевиков. В ходе предыдущего обстрела, который произошел 12 января, скончалась фельдшер. Также под ударами оказываются медицинские учреждения. Однако несмотря на все это, врачи продолжают выполнять свой профессиональный долг и спасать жителей ДНР, рискуя собственной жизнью.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #врачи #Обстрел #машина скорой помощи
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