В Горловке под обстрел ВСУ попала машина скорой помощи. Об этом сообщили в Минздраве России.

Отмечается, что медики выехали на вызов, чтобы помочь пострадавшим при обстреле Горловки со стороны ВСУ. По дороге бригада скорой попала под второй обстрел.

«Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму - повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда», - следует из сообщения.

В Минздраве подчеркнули, что это уже не первый случай, когда врачи скорой помощи становятся мишенью для украинских боевиков. В ходе предыдущего обстрела, который произошел 12 января, скончалась фельдшер. Также под ударами оказываются медицинские учреждения. Однако несмотря на все это, врачи продолжают выполнять свой профессиональный долг и спасать жителей ДНР, рискуя собственной жизнью.