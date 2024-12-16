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Глава СК потребовал доклад о массовом заражении чесоткой в Бурятии

В доме-интернате в селе Читкан в Бурятии 48 человек заразились чесоткой.
Таисия Кваша 2024-12-16 04:50:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о массовом заражении чесоткой среди постояльцев дома-интерната в селе Читкан в Бурятии. Об этом заявили в официальном телеграм-канале ведомства.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - отмечается в сообщении.

В результате несоблюдения требований по изоляции зараженных в интернате инфекцию выявили у 48 человек. В ведомстве добавили, что руководство интерната в течение нескольких месяцев пыталось скрыть сведения о заболеваемости чесоткой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор заявил о ситуации с микоплазменной пневмонией в России. Он отметил, что в период сезонного подъема заболеваемости не стоит забывать о мерах профилактики.

#в стране и мире #республика бурятия #ск россии #Александр Бастрыкин #массовое заражение #чесотка
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