Роспотребнадзор заявил о ситуации с микоплазменной пневмонией в РФ

Эпидемиологическая ситуация по микоплазменной пневмонии в России под контролем, однако о мерах профилактики забывать не стоит. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Риск заражения микоплазменной пневмонией снижает тщательная влажная уборка в квартире и рабочих пространствах. По данным ведомства, микоплазмы разрушаются под действием температуры, а также современных моющих и дезинфицирующих средств.

Соблюдение личной гигиены – еще одна мера профилактики. Роспотребнадзор рекомендует тщательно и регулярно мыть руки, во время кашля или чихания прикрывать рот и нос салфеткой.

Немаловажно также избегать переохлаждения организма и тесного контакта с человеком, у которого есть симптомы простуды.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко в разговоре со «Звездой» оценила риски заражения микоплазменной пневмонией.