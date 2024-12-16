Крымские десантники показали, как освобождали населенный пункт Новоивановка в Курской области. Операцию проводили штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

Несколько штурмовых групп атаковали позиции противника. Использовав складки местности и погодные условия для скрытного перемещения, они стремительно вошли в населенный пункт. Бойцы ударили по противнику из артиллерии и БПЛА, затем, овладев несколькими строениями в центре Новоивановки, приступили к зачистке поселка.

Зачистка проводилась постепенно, штурмовики перемещались от дома к дому, от одной посадки к другой, пока не освободили населенный пункт полностью. Контролируя противника, они уверенно продвигались вперед и выдавливали боевиков ВСУ из всех домов, укреплений и близлежащих лесопосадок.

Военнослужащий с позывным Старшой рассказал, как его штурмовая группа заняла один из домов, в котором засели украинские националисты.

«Сманеврировав, разделившись на два направления, мы смогли сломить его сопротивление, подавить огневые точки и выбить его из дома. В результате штурма было уничтожено несколько боевиков ВСУ и захвачено вооружение», - поделился он.

Противник пытался подвезти резервы, но их уничтожили наша артиллерия и расчеты БПЛА. В результате на дороге осталось много техники НАТО и тела убитых солдат ВСУ.

Овладев населенным пунктом, штурмовые подразделения приступили к его удержанию. Несколько дней подряд противник пытался снова захватить поселок, но наши бойцы уничтожили малые группы боевиков с помощью FPV-дронов.

Об освобождении Новоивановки стало известно 12 декабря 2024 года. В Министерстве обороны РФ сообщили, что войска группировки войск «Север» взяли населенный пункт под свой контроль.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.