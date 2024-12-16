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Не менее четырех человек погибли при стрельбе в штате Висконсин

Еще пять человек получили ранения. По данным полиции, подозреваемый в стрельбе подросток найден мертвым.
Глеб Владовский 2024-12-16 22:12:53
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в христианской школе в американском штате Висконсин. Об этом сообщил CNN со ссылкой на региональную полицию.

«Офицеры обнаружили подростка, который, по их мнению, был ответственен за то, что он скончался в здании», - цитирует телеканал заявление регионального департамента.

Еще пять человек получили ранения. При этом в полиции отказались уточнять, кто числится среди жертв стрельбы.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории одной из христианских школ штата Висконсин.

#в стране и мире #стрельба #сша #штат Висконсин
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