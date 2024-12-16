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В христианской школе в штате Висконсин произошла стрельба

По данным местной полиции, несколько человек получили ранения.
Глеб Владовский 2024-12-16 21:39:00
© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в христианской школе в городе Мэдисон, штат Висконсин. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

«Поступили сообщения о многочисленных ранениях. Расследование продолжается», - говорится в заявлении.

В полиции также сообщили, что никто в настоящий момент не задержан, дороги в районе, где произошла стрельба, перекрыты. Информации о погибших нет.

Отмечается, что в учреждении обучаются порядка 390 школьников из 200 семей, проживающих в округе Дейн.

#в стране и мире #сша #пострадавшие #стрельба в школе #штат Висконсин
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