Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь РФ

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории России.

Политик назвал «плохим» такое решение администрации США.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км - Прим. ред.) ракетами вглубь России», - цитируют РИА Новости Трампа.

Он также подчеркнул, что этот шаг с ним не был согласован и добавил, что поступил бы другим образом, если бы имел возможность повлиять на это решение.

Ранее американский телеканал NBC News сообщал, что Трамп серьезно намерен добиться прекращения огня на Украине. При этом источник телеканала добавил, что на пути достижения результата есть много проблем.