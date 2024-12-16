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СФ рассмотрит закон о знании русского языка для детей мигрантов 20 декабря

В случае принятия норма вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
Игнат Далакян 2024-12-16 20:22:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания ими русского языка. Об этом говорится на сайте верхней палаты Федерального собрания РФ.

Согласно закону, для обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования иностранным гражданам необходимо успешно пройти тестирование на знание русского языка. Отмечается, что оно проводится на бесплатной основе. При этом те, кто не прошел тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.

Кроме того, в документе указывается, что в школу не могут быть приняты лица, находящиеся в России незаконно. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания языка приняла Государственная дума РФ. «За» проголосовали 409 депутатов. Один человек оказался «против».

#в стране и мире #школа #дети #мигранты #Совет Федерации #закон
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