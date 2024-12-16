Стоматолог перечислила полезные и вредные свойства жвачки

Жевательная резинка имеет огромную популярность, особенно среди молодежи. Этот продукт может принести как пользу, так и вред. О том, когда и в каких количествах ее стоит употреблять, рассказала в беседе с Радио Sputnik стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

По словам врача, в состав жвачки, помимо резиновой основы, ароматизаторов и глазури, входит также и лецитин - важный поставщик фосфора в организм человека.

«В последнее время входящие в состав жевательной резинки сахара и фруктозу стали заменять на ксилит, что делает ее более полезной для наших зубов», - добавила эксперт.

При этом Маруфиди подчеркнула, что микроорганизмам трудно усвоить этот компонент без достаточного количества энергии. Поэтому жвачку следует употреблять после приема пищи.

Стоматолог также предостерегла, что содержащийся в резинке лецитин усиливает слюновыделение. Поэтому жевать ее рекомендуется не более 10-15 минут.

Ранее психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» заявила, что жевательная резинка способна снижать уровень тревожности и стресса. Однако в сложных состояниях аффекта она бесполезна.