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Жевать, не переживать: психолог объяснила воздействие жвачки на уровень стресса

Ян Брацкий
07:08 24.04.2021
По мнению эксперта, монотонные и повторяющиеся движения обладают ритуальным и успокаивающим эффектом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Жевательная резинка способна снижать уровень тревожности и стресса. В этом уверена психолог Алиса Метелина. В беседе со «Звездой» специалист уточнила, что речь не идет о сложных состояниях аффекта, когда человеку необходима квалифицированная помощь.

«Любые монотонные и повторяющиеся движения обладают ритуальным и успокаивающим эффектом. Это не решает вопрос окончательно, но помогает снизить напряжение. Если мы совершаем жевательные движения, то в мозг поступает сигнал, что у нас есть еда, а значит - все хорошо. Мы расслаблены и сосредоточены на приеме пищи. Внимание организма уходит в другие центры. Поэтому процесс жевания обладает легким расслабляющим эффектом», - сказала Метелина.

Схожим эффектом обладает монотонное постукивание шариковой ручкой по столу, добавила она. Тело и сознание у человека работают как единый механизм, напомнила Метелина, поэтому так важно стараться испытывать положительные эмоции и избегать стресса.

«Если мы смотрим вверх, поднимаем длительное время руки, мы чувствуем, что нас отпускает неудовлетворенность жизнью. В мозг поступает сигнал, что мы радуемся, так как все конечности наверх, голова наверх и улыбка. Если так себя вести, то думать о грустном будет неудобно», - подчеркнула специалист.

Пытаясь снять чувство стресса и тревоги можно и без жевательной резинки, применяя дыхательные практики, советует Алиса Метелина. При этом необходимо вдыхать и выдыхать на один и тот же счет, делая паузы. Это успокаивает сердцебиение и помогает адекватно оценивать ситуацию.

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