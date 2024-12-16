Белоусов назначен председателем наблюдательного совета ВСК

Министра обороны России Андрея Белоусова назначили председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании.

Распоряжение кабинета министров о назначении главы оборонного ведомства на этот пост опубликовано на интернет-портале правовой информации. Подпись под документом поставил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Белоусов возглавил наблюдательный совет компании сроком на пять лет.

В наблюдательный совет вошли также начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, первый замглавы Минобороны Леонид Горнин, замминистра экономического развития Мурат Керефов, замглавы Минфина Алексей Липаев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за 2024 год более 55 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем. Он сказал об этом в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.