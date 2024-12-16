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Путин: в 2024 году более 55 тыс. военнослужащих обеспечили жильем

Владимир Путин отметил, что сейчас в среднем подписывают контракт с МО РФ около 1 000 человек.
2024-12-16 13:43:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России заявил, что повышение социальных гарантий военнослужащих является важнейшей задачей государства.

«В этом году удалось обеспечить жильем более 55 тысяч военнослужащих»,- заявил Владимир Путин. 

На расширенном заседании Коллегии Минобороны глава государства заявил, что ежедневно более тысячи россиян поступают на службу в Вооруженные силы РФ.

Владимир Путин поблагодарил героев СВО, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #военнослужащие #Владимир Путин #жилье #расширенная коллегия МО РФ
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