Путин: в 2024 году более 55 тыс. военнослужащих обеспечили жильем

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России заявил, что повышение социальных гарантий военнослужащих является важнейшей задачей государства.
«В этом году удалось обеспечить жильем более 55 тысяч военнослужащих»,- заявил Владимир Путин.
На расширенном заседании Коллегии Минобороны глава государства заявил, что ежедневно более тысячи россиян поступают на службу в Вооруженные силы РФ.
Владимир Путин поблагодарил героев СВО, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой.
Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.
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