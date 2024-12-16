МО РФ показало кадры водружения триколора в освобожденном Веселом Гае

Министерство обороны РФ показало видео, как российские военные водружают российский флаг в освобожденном селе Веселый Гай в ДНР.

Триколор установили на уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в конце села. Таким образом российские бойцы обозначили, что территория находится под их контролем.

В ходе ожесточенных боев удалось полностью освободить село и пленить украинских боевиков. Те, кто отказался сдаться, были уничтожены.

Кроме того, наши военнослужащие эвакуировали мирных жителей, предоставили им теплое помещение, оказали первую медицинскую помощь, напоили чаем со сладостями и перевезли в пункт временного содержания ДНР. Людям предложили горячий ужин, предоставили уютные комнаты и теплые душевые.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.