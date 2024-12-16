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Суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка в Новой Москве

Виновницу жуткой аварии отправили в СИЗО до 14 февраля.
Сергей Лебедев 2024-12-16 16:22:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В понедельник днем Щербинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для виновницы смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 9-летний ребенок. Женщину отправили в СИЗО до 14 февраля.

На нее заведено уголовное дело по уголовной статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу на территории коттеджного поселка в Новой Москве. Наталья С. за рулем иномарки не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила 9-летнего мальчика и его няню. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

По данным следователей, женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса виновница смертельного ДТП признала свою вину.

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП #суд #СИЗО #мера пресечения
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