Суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка в Новой Москве

В понедельник днем Щербинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для виновницы смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 9-летний ребенок. Женщину отправили в СИЗО до 14 февраля.

На нее заведено уголовное дело по уголовной статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу на территории коттеджного поселка в Новой Москве. Наталья С. за рулем иномарки не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила 9-летнего мальчика и его няню. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

По данным следователей, женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса виновница смертельного ДТП признала свою вину.