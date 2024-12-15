Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

«Южная» группировка войск в результате активных наступательных действий освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР.

Населенный пункт Пушкино освободила группировка войск «Центр».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства.

Также российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.