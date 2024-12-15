МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Населенные пункты были освобождены в результате активных наступательных действий группировки войск «Юг» и «Центр».
2024-12-15 12:04:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции. 

«Южная» группировка войск в результате активных наступательных действий освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР.

Населенный пункт Пушкино освободила группировка войск «Центр».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства.

Также российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны #армия #ВС РФ #ДНР #освобождение #российские войска
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 