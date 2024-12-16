ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной

Совет Европейского союза включил в санкционный список народную артистку России Ларису Долину и журналистку Тину Канделаки. Под ограничения ЕС также попали еще 15 физических лиц с формулировкой «за гибридные действия РФ».

В перечне оказался и политолог Тимофей Бородачев. Среди прочего под санкциями оказались ряд российских компаний, в том числе информационное агентство «Африканская инициатива».

В официальном журнале Евросоюза говорится, что меры направлены на тех, кто «вовлечен в действия и политику российского правительства». Также указывается, что они якобы «подрывают ценности ЕС» и международных организаций.

Напомним, Европейский союз принял 15-й пакет санкций против Российской Федерации. Под ограничения всего попали более 80 физических и юридических лиц. Среди них, в частности, два высокопоставленных чиновника из КНДР.