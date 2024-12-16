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Путин: в ближайшее время будет налажен серийный выпуск «Орешника»

Владимир Путин также сообщил, что в войска поступают роботизированные комплексы, оборудованные искусственным интеллектом.
2024-12-16 13:39:25
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что уже скоро будет налажен серийный выпуск гиперзвуковых ракетных систем «Орешник».

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты и безопасности России и наших союзников», - сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Ранее глава российского государства по итогам заседания ВГС Союзного государства в Минске заявил, что групповое применение ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия. Путин заверил, что размещение комплекса в Белоруссии возможно уже во второй половине следующего года. По его словам, к этому времени Россия сможет наладить серийный выпуск, оружие будет поставляться в РВСН РФ.

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. На заседании с основным докладом выступает министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Путин #ВСУ #орешник
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