Белоусов: МО РФ регулярно обменивается информацией с военкорами

Военные корреспонденты проводят регулярные встречи с представителями российского оборонного ведомства. После этого органам военного управления даются поручения для решения проблемных вопросов. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны России.

«В министерстве регулярно проводятся встречи с военными корреспондентами. По итогам - даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу», - рассказал глава МО РФ.

Он уточнил, что работа началась уже в текущем году. Белоусов добавил, что между встречами организован обмен информацией с военными корреспондентами.

По словам министра обороны России, такой подход дает существенные результаты.

«Будем продолжать эту работу», - подытожил Белоусов.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов также заявил, что в следующем году планируется создание нового рода войск - «войск беспилотных систем». По его словам, завершится создание уже в третьем квартале 2025 года.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.