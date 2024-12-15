Минобороны показало, как боевые дроны сбивают БПЛА «Баба Яга»

Министерство обороны России показало видео, как боевые беспилотники взрывают в воздухе украинские тяжелые гексакоптеры «Баба Яга».
Расчеты БПЛА из группировки войск «Север» круглые сутки следят за небом над Харьковской областью. Они выявляют и уничтожают вражеские дроны.
Управляющие боевыми беспилотниками бойцы сбили таким образом семь гексакоптеров «Баба Яга». Поражение дронов зафиксировано на кадрах объективного контроля.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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