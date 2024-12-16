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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 540 человек

Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.
2024-12-16 13:26:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили до 540 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Помимо потерь в живой силе, противник в течение суток лишился танка, двух БМП, БТР Stryker, 20 боевых бронированных машин и семи автомобилей.

В ведомстве также назвали потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в личном составе более 41 400 человек.

Также за данный период времени на Курском направлении ВС РФ уничтожили 242 танка ВСУ, 182 БМП, 126 БТР, 1 276 бронемашин, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК. Кроме того, ВСУ потеряли 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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