МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин объявил минуту молчания в честь погибших в зоне СВО бойцов

Владимир Путин заявил, что ВС РФ за 2024 год освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации.
2024-12-16 13:30:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин в начале расширенного заседания коллегии Министерства обороны объявил минуту молчания в честь бойцов, погибших в зоне специальной операции. Глава государства также сердечно поблагодарил военнослужащих, которые сейчас самоотверженно и стойко сражаются на передовой. 

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что долгом всех присутствующих на коллегии является сохранение памяти о бойцах, которые погибли, защищая Родину и российский народ. Также необходимо окружить постоянной заботой семьи и детей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, борясь с террористами.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что ветераны специальной операции являются настоящей элитой страны. Так, в ходе обращения к Героям России на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он назвал проявивших себя в бою военнослужащих отважными и надежными людьми, превыше всего ставящими служение Отчизне.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

 

#Минобороны России #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #МО РФ #Президент #минута молчания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 