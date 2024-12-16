Путин объявил минуту молчания в честь погибших в зоне СВО бойцов

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин в начале расширенного заседания коллегии Министерства обороны объявил минуту молчания в честь бойцов, погибших в зоне специальной операции. Глава государства также сердечно поблагодарил военнослужащих, которые сейчас самоотверженно и стойко сражаются на передовой.

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что долгом всех присутствующих на коллегии является сохранение памяти о бойцах, которые погибли, защищая Родину и российский народ. Также необходимо окружить постоянной заботой семьи и детей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, борясь с террористами.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что ветераны специальной операции являются настоящей элитой страны. Так, в ходе обращения к Героям России на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он назвал проявивших себя в бою военнослужащих отважными и надежными людьми, превыше всего ставящими служение Отчизне.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.