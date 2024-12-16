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ФСБ РФ показала задержание двух участников банды Басаева

ФСБ РФ показала кадры задержания двух участников уголовных дел о вооруженных нападениях на военнослужащих ВС РФ в Чеченской Республике в 1999 и 2000 годах.
Дарина Криц 2024-12-16 12:35:00
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Силовики задержали двух членов банды Шамиля Басаева, причастных к вооруженным нападениям на российских военнослужащих в 1999 и 2000 годах, - Хамидулу Япова и Минкаила Магамадова.

Япов, как уточнили в Следственном комитете РФ, причастен к нападению в окрестностях станицы Червленной Шелковского района Республики Чечня. В то время как Магамадов принимал участие в вооруженной атаке на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. Оно произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни 29 февраля 2000 года.

Сообщается, что из-за совершенных боевиками преступлений погибли 99 военнослужащих и еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

Япову и Магамадову предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 Уголовного кодекса РФ («Вооруженный мятеж», «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь военнослужащих»).Суд принял решение о заключении их под стражу в связи с особой тяжестью совершенных преступлений.

Также следствие выясняет причастность Япова и Магамадова к другим преступлениям и устанавливает их роли во время нападений на бойцов ВС РФ в 1999 и 2000 годах.

Одно из последних задержаний членов банды Басаева произошло в октябре этого года, когда силовики арестовали уроженца Чечни Адама Магамадова, выходца из Республики Дагестан Самаила Батаева и Рустама Чагилова, родившегося в Ставропольском крае. Их подозревали в нападении в 2000 году на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

#чечня #ФСБ РФ #Задержание #СК РФ #банда басаева #Шамиль Басаев #Псковская дивизия ВДВ #басаевцы
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