СК: задержаны три боевика Басаева, напавшие на Псковскую дивизию

В трех регионах России правоохранители задержали троих членов банды Шамиля Басаева, которые подозреваются в участии в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Операции по задержанию прошли в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области. Среди фигурантов - уроженец Чечни Адам Магамадов, уроженец Республики Дагестан Самаил Батаев и уроженец Ставропольского края Рустам Чагилов.

Все задержанные заключены под стражу из-за особой тяжести вменяемых им преступлений. В ближайшее время им предъявят обвинения по фактам вооруженного мятежа, участия в банде и посягательстве на жизнь правоохранителя. Следствие также изучает причастность задержанных к совершению других преступлений.

Напомним, что нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт. Всего в нападении участвовали до 2 500 тысяч боевиков под руководством Басаева и Хаттаба. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих.