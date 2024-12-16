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Олимпийский призер Волков заявил, что мир поворачивается лицом к России

По словам Волкова, мировое плавание снова обрело своего полноправного члена в лице российских спортсменов.
Сергей Лебедев 2024-12-16 12:38:38
© Фото: Алексей Савченко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российские спортсмены показали фантастические скорости на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Мировое плавание наконец снова обрело своего полноправного члена - об этом говорили все, в том числе коллеги с Запада, заявил в разговоре со «Звездой» призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.

«Борьба на каждой дистанции, где выступали наши спортсмены, огромное присутствие почти в каждом заплыве наших атлетов говорит о том, что мировое плавание наконец обрело своего полноправного члена. Об этом говорили все. Мы очень много слышали доброго от коллег с Запада», - сказал Волков.

Он отметил, что мир поворачивается лицом к России и ее позиции.

«Мы были допущены к чемпионату, пусть и в нейтральном статусе. Это, конечно, и обидно, и несправедливо, но когда-нибудь и это пройдет», - выразил уверенность собеседник.

Дмитрий Волков добавил, что ограничения в отношении российских спортсменов лишь подчеркивают все безумие санкций.

Напомним, российские спортсмены триумфально выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходившем с 10 по 15 декабря в Будапеште. Их достижения отметил президент РФ Владимир Путин.

Наши спортсмены завоевали на ЧМ в столице Венгрии 10 медалей - шесть золотых и четыре серебряные. Они заняли второе место в командном зачете, уступив только сборной США.

#чемпионат мира #Венгрия #Будапешт #наш эксклюзив #пловцы #плавние #Дмитрий Волков
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