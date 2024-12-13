Путин поздравил российских пловцов с блестящим выступлением на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил пловцов РФ с блестящим выступлением в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, которые в эти дни проходят в Будапеште.

«B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — сообщается на сайте Кремля.

Особые слова благодарности он выразил 18-летнему Мирону Лифинцеву. На этих соревнованиях он завоевал золото по комбинированному заплыву на короткой воде и на дистанции 100 метров на спине.

В последней эстафете второе место занял представитель Венгрии, а третье - польский спортсмен.

«Вы на деле доказали, что отечественная школа плавания — одна из сильнейших в мире», — добавил российский лидер.

Состязания по плаванию в Будапеште пройдут до 15 декабря. На них российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.