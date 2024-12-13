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Путин поздравил российских пловцов с блестящим выступлением на ЧМ

Отдельно Путин отметил триумф Мирона Лифинцева, который на этих соревнованиях взял два золота - по комбинированному заплыву на короткой воде и на дистанции 100 метров на спине.
Ирина Егорова 2024-12-13 12:40:52
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил пловцов РФ с блестящим выступлением в  комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, которые в эти дни проходят в Будапеште.

«B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — сообщается на сайте Кремля. 

Особые слова благодарности он выразил 18-летнему Мирону Лифинцеву. На этих соревнованиях он завоевал золото по комбинированному заплыву на короткой воде и на дистанции 100 метров на спине.  

В последней эстафете второе место занял представитель Венгрии, а третье - польский спортсмен.

«Вы на деле доказали, что отечественная школа плавания — одна из сильнейших в мире», — добавил российский лидер.

Состязания по плаванию в Будапеште пройдут до 15 декабря. На них российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

#чемпионат мира #плавание #Владимир Путин #нейтральный статус #пловцы #Мирон Лифинцев
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