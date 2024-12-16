На Ямале задержаны строители-мигранты со взрывчаткой

Сотрудниками ФСБ в Ямало-Ненецком автономном округе были задержаны два иностранных гражданина одной из стран Средней Азии. У них нашли взрывчатку и арсенал для изготовления оружия. Также у подозреваемых были обнаружены предметы для изменения внешности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что мужчины приехали в Ноябрьск еще в августе. Целью их приезда в Россию стала работа на стройке. В ходе обысков, проводимых сотрудниками ФСБ, у подозреваемых были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, лазерный пристрел, три банковские карты, 27 сим-карт, ноутбук и три мобильных телефона.

Один из мигрантов стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также о незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что второму задержанному Ноябрьским городским судом назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ.

Ранее Государственная дума приняла закон, позволяющий полицейским выдворять иностранцев. Такое нововведение поможет своевременно удалять с территории приезжих, которые нарушают законодательство. Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Государственную думу перечень мер для ужесточения миграционной политики. Также с 1 декабря у иностранцев в обязательном порядке собирается биометрия.