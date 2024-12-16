МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Ямале задержаны строители-мигранты со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ задержали двух мигрантов со взрывчаткой. Возбуждено уголовное дело.
Никита Матосов 2024-12-16 11:38:20
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

Сотрудниками ФСБ в Ямало-Ненецком автономном округе были задержаны два иностранных гражданина одной из стран Средней Азии. У них нашли взрывчатку и арсенал для изготовления оружия. Также у подозреваемых были обнаружены предметы для изменения внешности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что мужчины приехали в Ноябрьск еще в августе. Целью их приезда в Россию стала работа на стройке. В ходе обысков, проводимых сотрудниками ФСБ, у подозреваемых были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, лазерный пристрел, три банковские карты, 27 сим-карт, ноутбук и три мобильных телефона.

Один из мигрантов стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также о незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что второму задержанному Ноябрьским городским судом назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ.

Ранее Государственная дума приняла закон, позволяющий полицейским выдворять иностранцев. Такое нововведение поможет своевременно удалять с территории приезжих, которые нарушают законодательство. Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Государственную думу перечень мер для ужесточения миграционной политики. Также с 1 декабря у иностранцев в обязательном порядке собирается биометрия.

#в стране и мире #ФСБ РФ #Задержание #Ноябрьск #Ямало-Ненецкий автономный округ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 