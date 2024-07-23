ГД приняла закон, позволяющий полицейским выдворять иностранцев

Сегодня Государственная дума Российской Федерации в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, наделяющий органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны. Сейчас же выдворение назначается судом или сотрудниками пограничной службы.

Предполагается, что нововведение сократит затраты, связанные с доставкой иностранцев в суды, и позволит оперативно удалять с территории России приезжих, которые нарушили законодательство.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Государственную думу перечень мер для ужесточения миграционной политики. В ведомстве предлагают добавить совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления к основаниям для лишения приобретенного гражданства.

Усилить контроль за иностранцами планируют с помощью использования процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места работы и жительства.