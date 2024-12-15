В освобожденном селе Петровка в Донецкой Народной Республике российские военные нашли мирных жителей, которых украинские боевики заперли в подвалах домов. Об этом рассказали бойцы, которые выбивали националистов и населенного пункта.

«В одном из подвалов обнаружили четырех мирных жителей - двух мужчин и двух женщин. Они находились в подвале уже несколько дней», - говорит командир отделения Евгений Скворцов.

По словам селян, украинские боевики грабили дома. Люди остались без денег и возможности выбраться из зоны боевых действий.

Напомним, в начале декабря в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.