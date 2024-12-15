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В подвалах освобожденной Петровки нашли людей, запертых боевиками ВСУ

Жители села рассказали российским военным о зверствах боевиков.
2024-12-15 07:36:21
© Фото: IMAGO, Dmitri Kotjuh, Global Look Press © Видео: Минобороны России

В освобожденном селе Петровка в Донецкой Народной Республике российские военные нашли мирных жителей, которых украинские боевики заперли в подвалах домов. Об этом рассказали бойцы, которые выбивали националистов и населенного пункта.

«В одном из подвалов обнаружили четырех мирных жителей - двух мужчин и двух женщин. Они находились в подвале уже несколько дней», - говорит командир отделения Евгений Скворцов.

По словам селян, украинские боевики грабили дома. Люди остались без денег и возможности выбраться из зоны боевых действий.

Напомним, в начале декабря в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении Петровки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #МО РФ #петровка
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