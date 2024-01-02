При столкновении самолетов в Токио погибли пять членов экипажа береговой охраны

Пятеро из шести членов экипажа самолета береговой охраны погибли при столкновении с пассажирским лайнером Japan Airlines в Токио. Об этом сообщила местная телекомпания NHK.

В пресс-службе японской береговой охраны уточнили, что шестой член экипажа - командир судна - исчез, есть версия, что он сбежал с места происшествия.

Напомним, что сегодня в аэропорту Токио при посадке загорелся самолет Japan Airlines, на борту находились 379 пассажиров и экипаж - все они спасены, лайнер пытались тушить несколько пожарных расчетов, но пламя уничтожило воздушное судно.

Позднее стало известно, что причиной возгорания стало столкновение с бортом береговой охраны - он двигался по взлетно-посадочной полосе и столкнулся с JAL. Известно, что самолет направлялся с грузом в зону землетрясения для доставки помощи пострадавшим от стихийного бедствия.