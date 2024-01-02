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В Турции заявили, что не пропустят минные тральщики Украины в свои проливы

Администрация Эрдогана подчеркнула, что Турция продолжит соблюдать положения Конвенции Монтрё и не пропустит военные корабли до окончания вооруженного конфликта.
Никита Черненко 2024-01-02 15:41:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Турция не пропустит через свои проливы украинские минные тральщики, которые ей подарила Великобритания, пока не закончатся военные действия. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

В заявлении отмечается, что турецкие власти сохраняют непоколебимую решимость по вопросу пропуска через свои проливы военных кораблей конфликтующих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах. В ведомстве также опровергли информацию о том, что Республика согласилась пропустить украинские минные тральщики в акваторию Черного моря.

«Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается война», - сообщили в Центре.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин объяснил, почему инициатива Королевства о создании военно-морской коалиции для помощи киевскому режиму не принесет результатов. По мнению дипломата, позиция Турции по Конвенции Монтрё не позволит Британии создать значительный эффект.

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