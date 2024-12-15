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Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям

Ричард Гренелл на посту спецпосланника президента будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею, сообщил Трамп.
Елизавета Кондрикова 2024-12-15 03:25:45
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выбрал кандидатуру на должность спецпосланника по особым миссиям, который будет работать «в самых горячих точках мира». Им станет бывший директор Национальной разведки Ричард Аллен Гренелл.

«Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Так, Гренелл будет и далее выступать за «достижение мира через силу» и в своей работе будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего», добавил Трамп. В заключение он поздравил чиновника с будущим назначением.

Ранее назначенец Трампа выступал в качестве посла США в Германии и и.о. директора Национальной разведки. Известно, что он также восемь лет прослужил в СБ ООН, где его работа была связана с КНДР и другими странами. По данным СМИ, Трамп также рассматривал его на должность спецпредставителя по Украине.

Напомним, Трамп официально займет место главы государства после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

#сша #Дональд Трамп #Ричард Гренелл #президент США #спецпосланник
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