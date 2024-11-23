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Reuters: Трамп предложил кандидатуру на пост спецпредставителя по Украине

По версии Reuters, Гренелл может сыграть «ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта».
Анастасия Бобылева 2024-11-23 03:58:20
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

Будущий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по Украине. Об этом сообщает Reuters.

По версии издания, Гренелл, который был послом США в Германии, а также временно исполнял обязанности Директора национальной разведки во время первого президентского срока Трампа, способен стать ключевой фигурой «в усилиях по прекращению конфликта», если займет пост спецпредставителя.

Источники сообщили изданию, что специальный представитель - новая должность, которую Трамп может ввести для урегулирования конфликта на Украине. При этом Гренелл не единственный кандидат на этот пост, к тому же решение о введении этой должности пока не принято.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил пост директора национальной разведки США бывшей конгрессвумен Тулси Габбард. Она является офицером и ветераном войны в Ираке, также Габбард работала на Fox News.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп
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